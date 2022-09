Michelle Obama presentará su libro en Los Ángeles

Los Ángeles, California.- La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, realizará una gira por seis ciudades del país para presentar su nuevo libro “The Light We Carry: Overcoming in Uncertain”, llegará a Los Ángeles, California el 13 de diciembre.

Esta ruta que avala Live Nation junto con el sello Random House, también incluye Atlanta, Chicago y San Francisco.

El 15 de noviembre de 2022 se lanzará en todo el mundo una continuación de su anterior libro “Becoming, The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times”.

¿Qué ofrece el libro de Michelle Obama?

En esta nueva publicación, Obama ofrece a los lectores una serie de historias frescas y reflexiones perspicaces sobre el cambio, el desafío y el poder, incluyendo su creencia de que cuando se ilumina a los demás, se puede iluminar la riqueza y el potencial del mundo que rodea.

“The Light We Carry: Overcoming in Uncertain” se basa en sus experiencias como madre, hija, esposa, amiga y primera dama.

Con humor, franqueza y compasión que la caracterizan, también explora temas relacionados con la raza, el género y la visibilidad, alentando a los lectores a superar el miedo, encontrar fortaleza en la comunidad y vivir con audacia.

Regalarán boletos

Live Nation destaca que es importante para la esposa de Barack Obama que los eventos de su gira sean accesibles para la mayor cantidad de personas posible, por ello estará regalando una cantidad selecta de boletos para miembros de la comunidad en cada fecha, pronto se darán detalles de cómo obtenerlos.

Los boletos para verla en el teatro YouTube, estarán disponibles desde mañana 30 de septiembre a partir de las 10:00 horas.