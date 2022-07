Luis Gerardo Méndez llega al Comic Con

San Diego CA.- Como es costumbre los latinos no pudieron faltar en la San Diego Comic-Con 2022. Ya fuera en los pasillos del centro de convenciones, alrededores y hasta en los paneles más importantes.

Uno de los más esperados era el “World Premiere of Peacock and UCP´s The Resort'', donde participó el actor mexicano, Luis Gerardo Méndez, quien llegó este sábado a San Diego Comic-Con para presentar un panel sobre la nueva serie que protagoniza, se trata de “The Resort”, una serie de tv de comedia y suspenso.

Antes de comenzar con el panel, se reveló el primer episodio, todo comienza con un viaje de aniversario que pone a prueba un matrimonio cuando la pareja se ve envuelta en uno de los misterios sin resolver más extraños de Yucatán, México, una misteriosa desaparición de 2007. La serie de UCP se estrenará el 28 de julio.

Presentan serie

Después del estreno los aplausos no se hicieron esperar y posteriormente salieron Luis Gerardo Méndez, Nina Bloomgarden, Andy Siara, William Jackson, Cristin Milioti y Gabriela Carmona para hablar sobre el casting y las expectativas sobre la serie.

Cuando leí el primer episodio me quede así de ¿Qué es esto? Me pareció genial, creo que es un guión brillante, algo que nunca he hecho y espero les guste tanto como a mí. El combinar el presente con el pasado de una manera tan exacta y que le da un toque de misterio, pero también de comedia, es una manera bien lograda”

Dijo Luis Gerardo Mendez.

Gabriela Carmona, otra actriz mexicana que participa en la serie, explicó que le emociona trabajar a lado de personalidades como sus compañeros.

“Cuando hice el casting estaba muy emocionada, ensañé, quería que todo saliera bien, me dijeron que si quería hacerlo y dije: ´Oh claro´, creo que es un gran guión, muy diferente a lo que todos hemos hecho y va a ser una gran oportunidad para todos”, explicó Gabriela Carmona.