Llega el hechizo a Disneyland

San Diego, California.- Desde este viernes y hasta el 31 de octubre Halloween Time se hace presente en el Disneyland Resort y Plaza de la Familia en Disney California Adventure.

En esta gran temporada de sustos, ambos parques ofrecen ofertas, cenas especiales y actividades festivas para que disfruten los visitantes de todas las edades.

La diversión amistosa comienza con Mickey Mouse, Minnie Mouse y algunos de sus amigos presentando nuevos vestidos festivos en Disneyland Park, elaborados con detalles "caseros", como parches de tela y costuras a mano.

Gran mansión embrujada

La casa de pan de jengibre hecha a medida anual ahora se exhibe en el Gran Salón de Haunted Mansion Holiday en Disneyland.

Fotos: Cortesía

El diseño de este año es un "corte por encima del resto", con galletas de jengibre de Lock, Shock and Barrel, de "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas", usando una guillotina y lanzas largas para cortar pasteles y golosinas navideñas.

Con una decoración festiva de temporada, las atracciones temáticas de Halloween ya están listas para recibir a los visitantes como la casa Embrujada.

“Plaza de la Familia” en Disney California Adventure Park honra las tradiciones del Día de los Muertos con entretenimiento en vivo, comidas deliciosas y artesanías prácticas hasta el 2 de noviembre de 2022.