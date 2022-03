Llega a California exposición del artista que le dio forma al persona de ‘Alien’

Los Ángeles, California.- “Alone with the night”, la gran exposición de H.R. Giger, el artista que le dio forma al famoso personaje de Alien, llegará este 2022 a Hollywood.



Se trata de la adaptación del proyecto que empezó en Francia en 2017 en el centro de cultura contemporánea Lieu Unique, titulado allí Seul avec la Nuit. La exhibición se presentará a partir del 26 de octubre próximo en el Vogue Multicultural Museum in Hollywood.

Es la primera exposición post mortem sobre Giger, que permitirá descubrir y apreciar el talento de uno de los artistas más fascinantes del siglo XX.

Influencia inspiradora

Su trabajo se considera una gran influencia inspiradora en muchos artistas contemporáneos, alimentando al cine, la moda, la literatura, los videojuegos, el diseño gráfico o la cultura del rock.

En “Alone with the night” se abordan los aspectos más relevantes de la carrera artística de Giger: desde sus primeros dibujos y cuadros al óleo hasta sus pinturas al aerógrafo, trabajos escultóricos, colaboraciones con Hollywood, diseño de muebles y espacios arquitectónicos.

Se mostrarán más de 100 obras originales que proceden en su mayoría de colecciones privadas de Suiza y Alemania.

Las obras

Destacan las casi 70 pinturas, que junto a esculturas, dibujos y muebles forman una amplia selección de obras inéditas y piezas emblemáticas del artista como obras que se hicieron para la película clásica y de culto Alien, constituyendo la exposición más ambiciosa que se haya realizado sobre Giger.

Además, se utilizará material gráfico y audiovisual para apoyar al discurso expositivo. La colaboración del Museum H.R. Giger en Gruyères (Suiza) y Carmen Giger (la viuda del artista) ha sido decisiva.

Para saber:

Entradas a la venta ahora en www.vmmla.com



La exposición estará abierta del 26 de octubre de 2022 al 26 de febrero de 2023.



El Vogue Multicultural Museum se ubica en 6675 Hollywood Boulevard, Los Ángeles, California.