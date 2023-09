“Les Miserables” llegará a San Diego

Tijuana BC.- Ambientado en la Francia de principios del siglo 19, “Les Miserables” cuenta la historia de Jean Valjean, un ex convicto de extraordinaria fuerza que busca la redención tras cumplir diecinueve años en prisión.

Esta historia llega al Teatro Cívico de San Diego, California del 3 al 15 de octubre con las actuaciones de Nick Cartell como Jean Valjean, y Preston Truman Boy en el papel de Javert.

Como parte de la temporada de Broadway San Diego, la puesta basada en la novela homónima de Víctor Hugo, es una de los musicales más famosos de los últimos tiempos.

La historia

Esta historia que parte tras el robo de una hogaza de pan, cuenta como su protagonista es incapaz de conseguir un trabajo honrado por culpa de su pasado, Valjean encuentra su camino gracias a la compasión de un bondadoso obispo, quien le inspira para romper su libertad condicional.

Algunos de los temas que incluyen el musical son “I Dreamed a Dream,” “On My Own,” “Bring Him Home”, “One Day More,” “Master of the House” y muchos más.

“Les Miserables” ha girado por 53 países, 438 ciudades, y se ha presentado en 22 idiomas.

Los boletos para San Diego en el Civic Theatre ya están disponibles en BroadwaySD.com.

Les Miserables

Cuándo: Del martes 3 de octubre al domingo 15 de octubre de 2023

Dónde: San Diego Civic Theatre

Dirección: 1100 Third Avenue, San Diego, CA 92101

Boletos: 39 a 149 dólares