La Jolla Playhouse presenta nueva versión de un clásico de Shakespeare

La Jolla, California.- Una nueva versión del clásico de Shakespeare llamada “As you like it” será presentada con un elenco de artistas transexuales, no binarios y queer en La Jolla Playhouse, a partir del 15 de noviembre.

En esta comedia romántica clásica de Shakespeare, los personajes, Rosalind y Orlando, se encuentran por casualidad en la corte y tienen una conexión inmediata.

Cuando ambos son desterrados, el destino los vuelve a reunir en el Bosque de Arden, y lejos de las restricciones de la vida de la corte, se encuentran en un mundo nuevo y vibrante, donde las identidades pueden explorarse por completo y el romance puede florecer en múltiples formas.

Celebración del amor

“Traído a la vida vibrante por un elenco de artistas transexuales, no binarios y queer, Christopher Ashley y Will Davis reinventaron ‘As you like it’ como una celebración de las posibilidades ilimitadas del amor y la humanidad”, de acuerdo con los organizadores de la obra.

La audiencia podrá disfrutar de una producción con música en vivo.

“Que gran privilegio es trabajar con el aclamado director Will Davis, nuestros increíbles productores asociados de Diversionary Theatre y esta compañía asombrosamente talentosa. No podríamos pedir un mejor grupo para dar vida a la obra perdurable de Shakespeare”, explicó Christopher Ashley, director artístico de La Jolla Playhouse.

“As you like it encarna inherentemente un espíritu incontenible de diversión y una exploración del amor, el género y el autodescubrimiento”, agregó.

“As you like it” se presentará del 15 de noviembre al 11 de diciembre en el Teatro Sheila and Hughes Potiker de La Jolla Playhouse.