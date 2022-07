Keanu Reeves llega al Comic Con de San Diego

California.- El reconocido actor de Hollywood, Keanu Reeves llegó al Cómic Con de San Diego para hablar de la última parte de “BRZRKR”, una serie de cómics que él mismo escribió.

El actor de películas como “Matrix”, y “John Wick”, deleitó a los fanáticos durante un panel en el Hall H, este viernes, y reveló junto a los creadores de esta serie de cómics, que se tendrá una película y dos temporadas de una serie de anime con Netflix como parte del mundo de “BRZRKR”.

Crecí en Canadá y veía anime de chiquito y ni siquiera sabía que era, y cuando trabajé con los Walchowskis en The Matrix, me dijeron que tenía que verlo, como ‘Ghost in the Shell’, ahí fue cuando empecé”