Iron Maiden llega a San Diego en septiembre.

San Diego, California.- La banda británica de heavy metal, Iron Maiden se presentará el próximo 25 de septiembre en North Island Credit Amphitheater de Chula Vista.

The Legacy Of The Beast World Tour visitará 21 ciudades en los Estados Unidos, la llegada de la agrupación a la ciudad se estuvo posponiendo por temas de pandemia durante el 2019.

Podrás conseguir tus boletos a través del portal de Ticketmaster, precios rondan entre los 35 dólares hasta 996 dólares.

En esta gira tocarán algunos de sus más grandes éxitos, entre los que se encuentran:"The Wicker Man","Aces High","2 Minutes To Midnight", "The Clansman" y otros.