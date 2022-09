Harrison Ford regresa en 2023 con 'Indiana Jones 5'

Anaheim, California.- Sin Steven Spielberg, Harrison Ford regresa con “Indiana Jones 5” de la mano de James Mangold cuyo estreno se espera el 2023.

Fue en el panel de Lucas Film dentro del D23 en su segundo día de actividades que se presentó el trailer que causó gran revuelo entre los más de 5 mil asistentes a la sala H del centro de convenciones.

Gracias por hacer de esta serie de películas una experiencia tan increíble para todos, esta nueva serie será fantástica eso se los aseguro”, dijo el octogenario actor.

Una nueva aventura 15 años después

Después de 15 años, la aventura contará con las actuaciones también de Toby Jones, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann y el español Antonio Banderas.

La última entrega del famoso arqueólogo fue con “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”.