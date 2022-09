Halloween llega a Sea World.

San Diego, California.- SeaWorld San Diego anunció las atracciones para la temporada de Halloween. El famoso “Howl-O-Scream” regresa al caer el Sol y trayendo más pesadillas para los visitantes.

Este 2022 se incorpora el nuevo “Circus of the Damned” y “Area 64: Alien Outbreak”, y ambas casas embrujadas que se unen a “Carnival of Chaos” y “Vampire Underground Scares”, “Sea of Souls scare zones”.

Estrenará show

“Howl-O-Scream| también estrenará “Darkness Falls”, un espectáculo en vivo completamente nuevo, espectacularmente oscuro y conmovedor, y tres nuevos bares temáticos con cócteles paranormales.

Desde el 16 de septiembre al 31 de octubre esta fiesta nocturna está dirigida a una audiencia madura y los asistentes pueden esperar lo inesperado.

Los fanáticos del miedo tienen el desafío de atravesar las cinco casas embrujadas y sobrevivir a los aullidos y gritos desde adentro.

Más casas embrujadas

Las nuevas incorporaciones al evento de este año incluyen dos casas embrujadas que brindarán una consternación y un horror inesperados para navegar mientras se esconden de los forasteros del más allá.

En el “Circus of the Damned” los visitantes navegarán por lo que una vez fue el circo más grande del mundo antes de que colapsara bajo un maestro de ceremonias malvado y hambriento de poder que maldijo al circo.

La oscuridad y la decadencia preparan el escenario para los visitantes que ingresan al “Área 64: Brote alienígena” instalación gubernamental abandonada, donde se enfrentarán a seguridad letal, científicos locos y extraterrestres aterradores que se niegan a ser contenidos.

Las pesadillas infantiles se harán presente en la zona de miedo “Clown Gauntlet” mientras huyen de payasos despiadados con motosierras en la mano.