Festival WOW regresa a la bahía de San Diego

San Diego, California. – Con cuatro días llenos de teatro, danza, música, títeres, espectáculos, y múltiples actuaciones de artistas locales, nacionales e internacionales, regresa el Festival WOW de La Jolla Playhouse del 27 al 30 de abril.

“El programa para nuestro Festival WOW 2023 ofrece una vez más una combinación extraordinaria de eventos íntimos y a gran escala, creados por aclamados artistas locales, nacionales e internacionales”, dijo Christopher Ashley, director artístico de la Jolla Playhouse.

Estamos encantados de celebrar este evento para toda la comunidad en el Rady Shell de la Sinfónica de San Diego en Jacobs Park para disfrutar de un gran espectáculo de cuatro días que incorpora teatro, música y danza envolvente e innovadora. Promete ofrecer algo para todos, y todo será gratuito”, agregó Ashley.

De acuerdo a los organizadores, el festival WOW que se realizará en The Rady Shell de Jacobs Park creará un espacio comunitario vibrante donde los visitantes podrán reunirse para experimentar actuaciones WOW, participar en conversaciones sobre las obras, y disfrutar de diversas opciones de bebida y comida.

Este 27 de abril, el Festival WOW comenzará con varias actividades nocturnas de apertura, incluida una clase de Sunset Yoga de Fit Athletic!, una actuación de King Britt and Friends con un evento de remixes en vivo inspirado en la innovadora escena de clubes de los noventa, y un Silent Disco con mezclas en vivo del Deejay & Vinylphiles Club.

Programación

Dentro de la programación del Festival WOW 2023 participan: 360, del grupo holandés Benjamin “Monki” Kuitenbouwer & TENT; Brassroots District: Live in the Lot Summer ’73 del grupo con base en Los Ángeles Brassroots District; The Cell Plays del grupo de San Diego Playwrights Project; Fair Trade de los artistas con base en Filadelfia Jessica Creane y Yannick Trapman-O’Brien; It’s Not That Way, It’s This Way del grupo francés Galmae, entre muchos más.

La obra Las Cuatro Milpas del grupo de San Diego TuYo Theatre (productores de la obra de WOW On Her Shoulders We Stand) también será parte del evento realizado frente a la bahía de San Diego.

Junto con el Festival WOW se hará el preestreno de “La Lucha”, una experiencia inmersiva de estreno mundial del galardonado diseñador David Israel Reynoso y su compañía teatral Optika Moderna.

Presentada en asociación con el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego (MCASD), esta obra tendrá funciones de preestreno durante el festival del 27 al 30 de abril en el MCASD del centro en el edificio Joan and Irwin Jacobs localizado en la cuadra 1100 Kettner Blvd., con su estreno oficial a partir del 11 de mayo.

“La Lucha”, está inspirada en la Lucha Libre, donde los luchadores profesionales mexicanos usan máscaras y hacen maniobras de alto vuelo para asombrar y cautivar al público, y se busca transportar a la audiencia a un reino de emociones junto al ring y mostrar los secretos detrás del escenario.

Los organizadores indicaron que los boletos para “La Lucha” empiezan desde 39 dólares y se pueden encontrar en el sitio web de https://lajollaplayhouse.org/.

Mientras que la entrada al festival WOW 2023 no tiene ningún costo, pero se recomienda reservar un lugar en el sitio web de https://lajollaplayhouse.org/.

Al detalle

Festival WOW 2023

Del 27 al 30 de abril

En The Rady Shell en Jacobs Park

222 Marina Park Way, San Diego, California, 92101