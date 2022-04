'Encanto' estará presente en Disneyland Park

Tijuana, BC.- Después de que “Encanto” de Walt Disney Animation Studios ganó el Óscar a la “Mejor película animada” los visitantes de Disneyland Park esta primavera podrán celebrar la alegría y la maravilla del nuevo clásico instantáneo de Disney Animation.

Desde el 11 de abril, la icónica fachada de "It's a small world" estará encantada varias veces cada noche con un breve montaje visual que rinde homenaje a la exitosa canción de la película, "We Don't Talk About Bruno".

Y el 22 de abril, “Main Street Electrical Parade” regresa a Disneyland Park para celebrar su 50 aniversario con una nueva y espectacular carroza de gran final que reúne escenas estilizadas de más de una docena de historias de Disney y Pixar, incluido “Encanto”.