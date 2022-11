Elton John se despide a lo grande en San Diego

San Diego, California.- Luego de 27 años, Sir Elton John pisó de nuevo un estadio en esta ciudad, lo hizo con su gira de despedida “Farewell Yellow Brick Road Tour”, la noche del pasado miércoles.

El británico de 75 años, logró convocar a más de 50 mil personas en el Petco Park, a quienes les quitó el frío de la noche con su estela de éxitos.

El legendario showman con sus clásicos lentes, trajes de colores extravagantes, tomó por asalto la música pop con una avalancha de éxitos en la década de 1970, y esa noche uno a uno fueron coreados por sus fanáticos presentes hasta llegar a la actualidad.

“Gracias por hacer que mi vida sea tan increíble”, dijo a la audiencia, “Necesito pasar un tiempo ahora con mi familia porque los amo mucho y no puedo seguir viajando porque los extraño. Así que gracias por entender”.

Concierto de una hora cuarenta minutos

Fueron 23 temas en poco más hora y cuarenta minutos de show en el que estuvo arropado por sus músicos, coristas, un imponente escenario donde su inseparable piano giraba junto a él.

“Bennie and the Jets”, “Philadelphia Freedom”, “Tiny Dancer”, “Rocket Man”, “Someone Saved My Life Tonight”, “The Bitch Is Back”, “I'm Still Standing”, “Crocodile Rock”, “Saturday Night's Alright for Fighting” y “Your Song”, fueron algunos de los temas que interpretó.

En 1995, junto a Billy Joel, Sir Elton John encabezó un show en el desaparecido Jack Murphy Stadium, ubicado en Mission Valley.