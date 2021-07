Disneyland celebrará a lo grande el 'Halloween Time'

Tijuana, BC.- Apenas estamos gozando del inicio del verano y Disneyland ya anuncia las fechas para su temporada de Halloween donde incluyen el espíritu de “Coco” con el tradicional “Día de Muertos”.

“Halloween Time” en el Disneyland Resort y Disney's California Adventure regresa del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2021 con experiencias terroríficamente divertidas para los visitantes de todas las edades.

Las atracciones recibirán su cambio para la temporada, siendo las clásicas como Haunted Mansion Holiday y Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark.

Decoración alusiva a Halloween

Además los personajes y villanos favoritos se podrán apreciar por el parque, los entrañables adornos y la decoración, incluyendo Mickey Mouse jack-o’-lantern.

Este año se incluye un nuevo evento temático “Pluto’s Pumpkin Pursuit” y México estará presente con la “Plaza de la Familia” que se suma a la diversión con una celebración por tiempo limitado que sumerge al visitante en la tradición del Día de los Muertos en Disney California Adventure.

Los visitantes podrán disfrutar de este espectáculo de lo más animado y que incluye entretenimiento en vivo, comida deliciosa, experiencias interactivas y mercancía especial a la venta.

Fotos: Cortesía

Fiesta especial

La fiesta especial fuera del horario habitual del parque es “Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party” será otra opción en el parque Disney California Adventure.

Este se realizará durante 25 noches selectas y a partir del 9 de septiembre, aunque en este caso requerirá de la compra de un boleto por separado con un costo de 114 dólares.

Para más detalles ingrese a https://disneyland.disney.go.com/events-tours/disney-california-adventure/oogie-boogie-bash-halloween-party/