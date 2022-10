Disney abrirá su nueva atracción en enero

San Diego, California.- El próximo 27 de enero inician las celebraciones de los 100 años de Disney, además será la apertura de Mickey & Minnie's Runaway Railway.

Esta mañana la casa de Mickey Mouse dio a conocer las actividades que vienen con este gran festejo que estará en todo el Resort en Anaheim, California.

El epicentro de la fiesta

Además que los otros parques del mundo se unirán, Disneyland y Disney California Adventure serán el epicentro de la fiesta.

“Disney 100 Years of Wonder (Disney100)” será la celebración global entre empresas más grande en la historia de The Walt Disney Company.

Tome nota

La decoración sin duda será parte esencial y para ello los visitantes podrán apreciar en todo el lugar los tonos plateados, empezando por el castillo de la Bella Durmiente.

Habrá dos espectáculos nocturnos nuevos el “World of Color – One” en Disney California Adventure Park y “Wondrous Journeys” en Disneyland Park, ambos con canciones nuevas y originales

La nueva atracción Mickey & Minnie's Runaway Railway pondrá en marcha sus motores el 27 de enero, antes de que el reinventado Mickey's Toontown vuelva a abrir en la primavera de 2023.

Fotos: Cortesía

Nuevas y coloridas mercancías también se están preparando en tanto, ya se dio a conocer una muestra de los empaques para palomitas con la imagen del ratón vestido de gala.

El desfile “Magic Happens” tendrá su tan esperado regreso a Disneyland Park, aún hay sorpresas guardadas que poco a poco, Mickey y sus amigos irán despejando.