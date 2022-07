D23 da a conocer algunos adelantos

Anaheim, California.- El D23 está listo para llenar de gratas sorpresas a toda la comunidad Disney. Este jueves se dieron a conocer algunos de los adelantos que habrá en el evento en septiembre próximo dentro del Centro de Convenciones de Anaheim, California.

Esta convención tendrá pabellones, presentaciones de paneles y experiencias minoristas donde los fanáticos pueden explorar y ser los primeros en conocer detalles de nuevas tierras temáticas, atracciones, espectáculos y más.

Por ejemplo, el pabellón Disney Parks and Experiences Wonderful World of Dreams invita a los asistentes a adentrarse en las nuevas historias, atracciones y aventuras que los Imagineers de Disney están dando vida en todo el mundo.

Las actividades

Los fanáticos descubrirán imágenes tras bambalinas de la atracción Tiana's Bayou Adventure que llega a Disneyland Resort y Walt Disney World Resort, la transformación de EPCOT, nuevas experiencias con el tema de Frozen y el Disney Cruise Line.

Josh D'Amaro, presidente de Parques, Experiencias y Productos de Disney, subirá al escenario Hall D23 el domingo 11 de septiembre para compartir gratas sorpresas.

Este 2022 se contará con tres espacios comerciales exclusivos adaptados a diferentes categorías y experiencias: Mickey's of Glendale Main Store, Mickey's of Glendale Pin Store y D23 Expo Shop x Mickey's of Glendale.

Accesos a D23 Expo

Los visitantes de D23 Expo obtendrán el primer acceso a DisneyMe, un avatar digital completamente nuevo en la aplicación Play Disney Parks.

Esta experiencia permite a los visitantes expresar su estilo Disney creando su propio DisneyMe único.

Para celebrar el lanzamiento de DisneyMe como parte de Disney Uncharted Adventure en Disney Wish, los visitantes de la D23 Expo serán invitados a una misión que solo se puede completar en la Expo.

A partir de septiembre, los visitantes de la D23 Expo deberán descargar la última aplicación Play Disney Parks para estar listos para crear su DisneyMe y unirse a DisneyMe D23 Expo Quest durante la convención.

Uno de los paneles

Imaginación de Walt Disney: 70 años de hacer posible lo imposible

Domingo, 11 de septiembre, 13:00 horas

Durante siete décadas, los creadores de magia de Walt Disney Imagineering han combinado una imaginación ilimitada con tecnología de punta para crear experiencias innovadoras.