Cruces no esenciales regresan también a CBX: CBP

Otay Mesa, C.A.- Los cruces no esenciales regresan a las garitas terrestres en la frontera desde México hacia Estados Unidos, incluyendo en las instalaciones de CBX en Otay Mesa, a partir del 8 de noviembre.

Los viajeros no esenciales van a poder cruzar, desafortunadamente no es aeropuerto por decir, es un puerto de entrada terrestre, y desafortunadamente no tiene las mismas medidas que un aeropuerto, pero a partir del 8 de noviembre van a poder cruzar los viajeros no esenciales”