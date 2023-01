Coldplay llegará a SD

Tijuana, Baja Califonia.- La banda Coldplay cerró el año 2022 con una de las giras más exitosas en Latinoamérica, ahora anunció llevará su música a los Estados Unidos.

A la ciudad de San Diego llegará “Music of the Spheres World Tour" el siguiente 27 de septiembre al Snapdragon Stadium. La agrupación tendrá su visita el 30 de septiembre a Los Ángeles en Rose Bowl.

La venta de boletos comienza el próximo viernes, 27 de enero, a partir de las 10:00 horas. Así también, la preventa exclusiva iniciará el día jueves para la presentación de Los Ángeles en Coldplay.com.

Los intérpretes de éxitos como A "Sky Full of Stars", "Viva la Vida" y "Hymn for the Weekend" no han estado en los escenarios de San Diego desde el 2017.