Celebra el día nacional del perro con tu mascota en San Diego

San Diego, California. - Los miembros de la comunidad están invitados a asistir con sus perros mascotas para disfrutar de deliciosos bocadillos, ‘pupsicles’ y ‘puppuccinos’ preparados y servidos por aprendices de la organización sin fines de lucro llamada “Kitchens for Good”, este 27 de agosto.

La fiesta es parte del primer evento en persona llamado “Días de verano de perros” organizado en la tienda de “Kitchens for Good” en celebración del día nacional del perro este sábado 27 de agosto.

Los asistentes podrán participar en un concurso fotográfico en busca del perro más bonito que se lleva a cabo por la red social de Instagram en la cuenta de @kitchensforgood y a través del sitio web de “Kitchens for Good” para tener la oportunidad de ganar premios en el evento.

Actividades para todos

Los visitantes también podrán disfrutar de deliciosos perros calientes gourmet de la empresa “Golden State” que tiene una calificación de 5 estrellas de Yelp.

En el evento se contará con actividades divertidas para niños de todas las edades.

E incluso, para aquellos interesados en dar la bienvenida a un nuevo amigo peludo en sus hogares, se tendrán adopciones disponibles en el evento por parte de “Labs and More Rescue”, “Tijuana Paws 'n' Whiskers” y “A New Life Rescue”.

La estrella canina local de las redes sociales, Super Scooty, se unirá al evento para una tarde divertida e interactiva.

“Estamos emocionados de reunir a la comunidad para una tarde divertida y mostrar el gran trabajo que nuestros aprendices activos crearán para nuestros asistentes”, dijo Jennifer Gilmore, directora ejecutiva de “Kitchens for Good”.

Transformar vidas

Gilmore dijo que la misión de su organización es transformar vidas a través de las artes culinarias.

“Esperamos alentar a nuestros invitados a ver que hay varias formas de ayudar a nuestro medio ambiente y aprender que juntos tenemos el poder de impactar muchos aspectos importantes de nuestra comunidad”, dijo Gilmore.

“Kitchens for Good” es una organización sin fines de lucro de San Diego orientada a la sustentabilidad y dedicada a generar un impacto positivo en nuestra economía, sociedad y medio ambiente.

Los programas de aprendizaje de “Kitchens for Good” ayudan a las personas que enfrentan barreras para obtener empleo, a encontrar trabajos de calidad y nuevas oportunidades profesionales en las industrias culinaria, de panadería y hotelera de la región.

Abierta al público

La tienda de “Kitchens for Good” está abierta al público y ofrece a los clientes la oportunidad de comprar artículos de cocina usados, y las ganancias de todas las ventas se destinan a apoyar el trabajo sin fines de lucro.

“Kitchens for Good” para impactar positivamente en la economía, la sociedad y el medio ambiente de San Diego al proporcionar recursos, capacitación para la preparación de la fuerza laboral, servicios de colocación laboral e iniciativas de sostenibilidad a la comunidad a la que sirve.

El evento se llevará a cabo el sábado 27 de agosto en la tienda de “Kitchens for Good” ubicada en 980 Hornblend Street, San Diego, 92109 en la esquina de Cass Street en Pacific Beach desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.