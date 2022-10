Bárbara de Regil visita Universal Studios

San Diego, California.- Bárbara de Regil visitó Universal Studios y compartió fotografías en el parque de diversiones.

La actriz acudió al evento Halloween Horror Nights y pasó una noche escalofriante junto a su pareja, Fernando Schoenwald.

La famosa de Rosario Tijeras compartió en sus redes su fascinación por esta temporada del año: "amo HALLOWEEN �� si, y aunque me da todo el miedo, real me encanta".

Así también le recordó a su pareja el cariño que le tiene: "PERO , Te amo mas a ti ��@ferschoenwald por que se que no te encanta que te espanten ( principalmente por que no te da miedo y por el contrarío te sientes agredido y te enojas jajjajaja ) peroooo me acompañas con la mejor actitud para entrar a todas las casas de terror … btw gracias por ser mi escudo con Michael Myers , te amo amor de mi vida".