“Bajo un cielo de béisbol” se estrenará pronto en un escenario de San Diego

San Diego, California.- La obra de teatro llamada “Bajo un cielo de béisbol” que trata sobre las profundas raíces del béisbol en la comunidad mexicoamericana se estrenará pronto en el escenario de The Old Globe en San Diego.

Inspirada en el barrio de Logan Heights de San Diego y dirigida por James Vásquez, artista residente de The Old Globe, este estreno mundial celebra la unión de comunidades e individuos para encontrar esperanza, sanación, amor y algún que otro jonrón.

Las autoridades de The Old Globe anunciaron este miércoles, el reparto completo y el equipo creativo de “Bajo un cielo de béisbol” o “Under a Baseball Sky”, escrita por José Cruz González y dirigida por James Vásquez.

La última vez que José Cruz González y James Vásquez colaboraron en el Globe, nos deleitaron con la cautivadora y conmovedora American Mariachi, y regresan ahora con otra obra vívida y hermosa”, dijo Barry Edelstein, director artístico Erna Finci Viterbi, a través de un comunicado de prensa.

“Bajo un cielo de béisbol es una obra especial: en ella se combina una atractiva historia familiar y de amistad con el redescubrimiento de una parte olvidada de la historia de San Diego”, agregó.

Las funciones comienzan el 11 de febrero y duran hasta el 12 de marzo del 2023, con el estreno el jueves 16 de febrero en el teatro Sheryl and Harvey White, perteneciente al Centro de Teatro Conrad Prebys de The Old Globe, ubicado en el Parque Balboa de San Diego.

Las funciones tendrán lugar los martes y miércoles a las 19:00 horas, los jueves y viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 14:00 y a las 20:00 horas, y los domingos a las 14:00 horas, y a las 19:00 horas.

Los boletos de entrada ya están a la venta en su sitio web en www.TheOldGlobe.org, y empiezan desde 29 dólares.

