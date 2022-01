Autoridades de San Diego aconsejan no realizar prueba Covid si no presenta síntomas

San Diego CA.- El Condado de San Diego está promediando 4,700 casos nuevos de covid a diario desde principios de año.



Según cifras oficiales, desde el 29 de diciembre, en el Condado de San Diego 45,000 personas dieron positivo en sus pruebas de covid, diez veces más que hace un mes, por lo que las autoridades están pidiendo al público que se vacunen y que no acudan a realizarse la prueba, a menos que presenten síntomas.



Con este aumento reciente también aumentó la cifra de hospitalizaciones de 320 a 774 hospitalizados, y tomando en cuenta que muchos nosocomios tienen menos personal debido a los contagios, el sistema de Salud también está sufriendo.

Estamos viendo las cifras de contagio más altas de la pandemia, y la mejor manera de detener la propagación es lograr la inmunidad, y para esto hay que vacunarse y seguir los protocolos ya conocidos"

Dijo Wilma Wooten, Directora de Salud del Condado de San Diego.

Las pruebas Covid

Además de las farmacias, el Condado de San Diego tiene más de 400 sitios de pruebas desde San Ysidro a Oceanside, los cuales se han visto llenos desde hace varias semanas y por el alto volumen de pruebas, estas están tardando en ser procesadas.



Por lo mismo se le pide al público no acudir a realizarse las pruebas, a menos que presenten síntomas, la cuestión es que es requisito presentar una prueba negativa para regresar al trabajo y a la escuela, y no todas las escuelas y empresas facilitaron las pruebas a estudiantes, ni todos los trabajadores las recibieron de sus patrones antes de terminar el año.



Las pruebas prometidas por el gobernador Gavin Newsom fueron enviadas a los distritos escolares de California, pero en el caso de San Diego, de las 400 mil solicitadas, se recibieron menos de la mitad antes de fin de año y esas fueron distribuidas entre los distritos escolares con más alumnos.

Poway, Coronado, National City y San Ysidro no las recibieron sino hasta hace algunos días.

Reportes incompletos

Varias personas acuden a donde encuentran pruebas, pero algunos sitios no están afiliados con el Condado, por lo que sus cifras no son reportadas directamente, ni incluidas en los conteos oficiales.

Otras personas han comprado sus pruebas caseras en las farmacias o por internet, y no reportan tampoco los resultados con sus médicos que a su vez reportan al Condado, por lo que las cifras oficiales también se ven afectadas.

Advierten de sitios de prueba pirata

Como con todo, hay muchos vivales que están aprovechando la pandemia para hacer su agosto y robar datos, por lo que el Condado advierte al público tener cuidado con algunos sitios piratas.



La recommendación es siempre fijarse dónde está establecido el sitio, si su identificación incluye logos oficiales de alguna oficina de Salud local o del estado de California y los datos que solicita.



Ningún sitio de pruebas te va a pedir tu número de seguro social, sólo tú correo electrónico para mandarte tu resultado y una identificación.



Casi todos los sitios están haciendo las pruebas de manera gratuita, ya sea mediante tomas vía nasal o los cachetes, pues se maneja datos que la saliva incluye un concentrado mayor de especímen para realizar la prueba.