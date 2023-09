Atrévete a vivir el terror en Halloween Horror Nights de Universal Studios

Los Ángeles, California.- Hay que tener muy buenos pulmones, y saber que el corazón va a resistir para vivir la experiencia de Halloween Horror Nights que ya inició su temporada en Universal Studios Hollywood, la cual culmina el 31 de octubre.

La capital del entretenimiento pone a prueba la tolerancia, los latidos y el asombro de sus visitantes en las ocho casas que hay que recorrer dentro del parque.

Esta aventura, no apta para menores de 13 años de edad, es una ráfaga de emociones que durante 38 noches aterradoras estarán abiertas para disfrutarlas.

Las casas a recorrer

“The Last of Us”, “Stranger Things 4”, “The Exorcist: Believer”, "Universal Monsters: Unmasked”, “Blumhouse: Behind the Screams” son algunas de las casas que podrán recorrer.

Las zonas de terror se burlan y atormentan a los visitantes mientras caminan en total oscuridad de una casa a otra, pues cuando menos se espera, sale alguien a asustar.

Este año, una de las novedades es “El terror de las momias” una zona de terror con temática latina y una extensión de la casa embrujada “Monstruos: The Monsters of Latin America” que lleva a los visitantes en un intento desesperado por escapar de un antiguo ejército de momias desenterradas.

Caja de juguetes del terror

La segunda es “Toyz” que desafían a jugar en la caja de juguetes del terror donde un malvado fabricante de juguetes usa magia oscura para darle vida a sus malvados juguetes.

Un carro de bienvenida de “Ghostz” que presenta un grupo de fantasmas empapados de sangre y con motosierras se reúne en la entrada de Halloween Horror Nights para sacudir los nervios.

A detalle

Halloween Horror Nights

Universal Studios Hollywood

Casas embrujadas: 8

Para costos y fechas: www.HalloweenHorrorNights.com.