Arranca el Terror en SeaWorld San Diego con Howl-O-Scream

San Diego, California - La temporada más escalofriante ha llegado a SeaWorld San Diego con la inauguración de "Howl-O-Scream", un evento que promete sumergir a los visitantes en el terror hasta el 31 de octubre.

El parque se ha transformado en un reino de pesadillas con espectáculos musicales, cinco espeluznantes casas del horror y una serie de actividades que pondrán a prueba los nervios de los asistentes.

Cuando cae la noche, el tranquilo parque que alguna vez conociste se convierte en un carnaval de criaturas horribles. A pesar de los sustos que te esperan, el evento ofrece la oportunidad de disfrutar de bebidas con y sin alcohol, como cócteles, cervezas y licores deliciosos para aquellos que deseen una pausa en medio del miedo.

La gastronomía

En cuanto a la comida, puedes probar platillos inspirados en Halloween, unos deliciosos pastelitos de chocolate que simulan ser un panteón o pollo picante, entre muchos otros.

El entretenimiento en vivo promete una experiencia electrificante mientras que los valientes pueden bailar toda la noche y aumentar la emoción con un paseo nocturno en montañas rusas seleccionadas, incluyendo Electric Eel, Emperor y Arctic Rescue, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Tenemos muchas cosas nuevas, le echamos muchas ganas, las casas del terror están renovadas, tenemos personas que hacen trucos, espectáculo, coreografías nuevas, rediseñamos las casas del terror, un espectáculo de bailarines que se hundieron en un bote, un evento muy padre para todos”

Explicó Berenice Meza, vocera Seaworld San Diego.

Las peores pesadillas

Aquellos que busquen enfrentar sus peores pesadillas encontrarán su oportunidad en las cinco casas del horror temáticas:

Circo de los Condenados: Una experiencia inmersiva en 3D te llevará a un maestro de ceremonias malvado mientras intentas escapar de su maldito Circo de los Condenados.

El Matadero de Simón: Esta casa embrujada te hará gritar en cada esquina mientras evitas las cuchillas del carnicero en un sangriento laberinto.

Área 64: Brote Alienígena: Adéntrate en la oscuridad y decadencia de un lugar donde los extraterrestres se niegan a ser contenidos.

Experimento de Pesadilla: Siente la locura de un proyecto experimental secreto y busca seguridad antes de que el Doctor te encuentre.

Pantano del Agua de la Muerte: Escapa de las aguas oscuras y turbias de tus pesadillas solo para caer bajo la maldición de la malvada Bruja del Pantano.

Evento nocturno

Es importante destacar que "Howl-O-Scream" es un evento nocturno que requiere la compra de un boleto por separado. Aunque está destinado principalmente a adultos, se admitirán niños menores de 18 años, pero no se ofrecen tarifas con descuento para ellos. Además, no se otorgarán reembolsos si el evento resulta demasiado aterrador.

El evento comienza a las 6 p. m., y los invitados pueden ingresar a través de una entrada exclusiva ubicada a la derecha de la entrada principal. Por motivos de seguridad, no se permiten disfraces para los invitados, y las áreas de observación de animales no estarán disponibles durante "Howl-O-Scream".

“Puede venir toda la familia y si no les encanta el miedo, pueden adquirir unos collares morados que brillan y esto le dice a los actores que no los asustan, esta muy padre el evento y hay algo para todos, no se aburren y no es necesario asustarse, pueden disfrutar de los bailes, la música o la comida”, señaló Berenice.

Aplican restricciones

Por último, se aplican restricciones de tamaño para las bolsas que se pueden llevar al evento, con excepciones para artículos médicamente necesarios sujetos a una inspección adecuada.

"Howl-O-Scream" en SeaWorld San Diego promete una experiencia de Halloween llena de emociones escalofriantes que los amantes de la adrenalina no querrán perderse. ¡Prepárate para sumergirte en el miedo y la diversión!