Arctic Monkeys anuncia presentación en Los Ángeles para 2023

San Diego, California.- La mítica banda Arctic Monkeys tendrá su gira por los Estados Unidos a inicios del próximo año.

En su legado de 16 años de trayectoria artística, continúan deleitando a sus fans con temas como "Do I Wanna Know?", "I Wanna Be Yours","Why’d You Only Call Me When You’re High?" y "R U Mine?".

La gira "The North American Tour 2023" tendrá 22 fechas y anotó el 29 de septiembre de 2023 en su calendario para el The Kia Forum en Los Ángeles.

Los conciertos contarán con los invitados especiales Fontaines band. Las entradas saldrán a la venta el viernes 7 de octubre a las 10 horas de la mañana.

La preventa para los fanáticos en el portal de Ticketmaster comenzó el día de hoy a las 10 horas de la mañana.