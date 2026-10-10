Incendios y fuga de gas, entre las emergencias atendidas en Tijuana

Bomberos de Tijuana atendió 35 servicios de emergencia entre el 9 y el 10 de octubre l Foto: Cortesía

Bomberos reportó 35 servicios entre el 9 y el 10 de octubre, cuatro de ellos considerados relevantes.

Mexicali,B.C.-Bomberos de Tijuana atendió 35 servicios de emergencia entre el 9 y el 10 de octubre, de los cuales cuatro fueron considerados relevantes, incluidos incendios en viviendas y una fuga de gas.

Dos de los hechos correspondieron a incendios en viviendas, el primero ocurrió en el fraccionamiento Los Reyes, donde elementos de Bomberos sofocaron el fuego en una casa de grandes dimensiones, que se extendió a tres vehículos de un taller mecánico.

De acuerdo a la información compartida, durante la atención de esa emergencia, un hombre presentó quemaduras de primer grado.

El segundo incendio en una vivienda se registró en la Zona Urbana Río Tijuana, en un edificio habitacional de cuatro pisos, ahí los bomberos realizaron una entrada forzada al inmueble para controlar el fuego en el cuarto de lavado de un departamento ubicado en el tercer nivel.

Otro de los hechos ocurrió en la colonia Villa Colonial, donde se atendió un incendio en la cabina de un vehículo repartidor de tanques de gas.

La información proporcionada, refiere que la unidad transportaba seis cilindros de 45 kilogramos y cinco de 10 kilogramos y el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

La cuarta emergencia relevante se registró en la colonia Electricistas, donde Bomberos atendió una fuga de gas en una tubería subterránea de media pulgada, la instalación abastecía los medidores de condominios habitacionales.

La fuga fue controlada y tampoco se reportaron personas lesionadas en este incidente.

Los datos estadísticos del reporte fueron proporcionados por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C-5)