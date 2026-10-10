Caída de cinco postes deja sin luz a vecinos de la prolongación 20 de Noviembre

La caída de cinco postes dejó sin luz a vecinos de la Prolongación 20 de Noviembre en la Colonia Monte San Antonio en Tijuana l Foto: Michelle

El incidente ocurrió en la colonia Monte San Antonio, en Tijuana, los vecinos señalaron que varios postes llevaban varios años inclinados

La caída de cinco postes dejó sin luz a vecinos de la Prolongación 20 de Noviembre en la Colonia Monte San Antonio en Tijuana, el incidente ocurrió durante la mañana del 10 de octubre.

Fernanda Herrera vecina de la zona, comentó que uno de los postes cercanos a su vivienda ya estaba muy inclinado desde hace años y que en repetidas ocasiones lo habían reportado.

Detalló que durante la mañana del sábado escuchó ruidos y al salir de su casa, observó que uno de los postes había caído al suelo y otro había quedado recargado sobre una casa.

Relató que los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 10:00 y las 11:00 horas, cuando escucharon el ruido de las estructuras al caer y se quedaron sin electricidad.

Refirió que hasta el momento de la entrevista, no les habían informado sobre un restablecimiento cercano del servicio.

Roberto Pérez, otro vecino del lugar, añadió que también otras estructuras presentaban inclinación desde hace tiempo.

Explicó que dos de los postes explotaron al caer y que el ruido fue muy fuerte y que en ese momento las luces comenzaron a apagarse hasta que finalmente se quedaron sin electricidad.

Narró que los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar y posteriormente acudieron policías, quienes resguardaron la zona y recomendaron a los vecinos no permanecer en medio de la calle.

La vialidad permanecía cerrada al paso de vehículos, aunque los vecinos podían ingresar y salir de sus viviendas, mientras tanto, personal de la CFE ya trabajaba en el lugar para atender los daños y también se observaba la presencia de la Policía Municipal.