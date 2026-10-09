Eduin Caz explota por recibos de agua y luz en Tijuana: le cobran 100 mil y 12 mil pesos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, cuestionó los cobros de agua y electricidad en su casa de Tijuana. Foto: Archivo

El vocalista de Grupo Firme cuestionó los montos de sus recibos de servicios públicos; aseguró que tiene paneles solares en su casa y que normalmente paga entre 800 y mil 200 pesos de electricidad.

Tijuana BC.- Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, manifestó su sorpresa e inconformidad tras recibir recibos de servicios públicos en su casa de Tijuana por 100 mil pesos de agua y 12 mil pesos de electricidad, cantidades que considera excesivas.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el cantante explicó que todavía investiga el cobro del agua. Aseguró que, si después de revisar la situación confirma que debe pagarlo, lo hará, pues sostuvo que su inconformidad no se limita al dinero.

“El problema no es el dinero, el problema son las acciones”, expresó el intérprete al hablar sobre los montos que aparecen en sus recibos.

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¿Por qué Eduin Caz recibió un recibo de luz de 12 mil pesos?

El vocalista de Grupo Firme también cuestionó el cobro de electricidad, que ascendió a 12 mil pesos, pese a que su vivienda cuenta con paneles solares.

Según explicó, normalmente paga entre 800 y mil 200 pesos por el servicio, por lo que el nuevo monto le causó sorpresa. Además, señaló que durante ese periodo estuvo fuera de casa por compromisos de trabajo en España y la Ciudad de México.

Yo tengo tapizada mi casa de paneles solares. Acostumbrado me llegan ochocientos o mil doscientos pesos de luz, ¿no? 12 mil pesos, me llegaron”

El cantante dijo que no entiende por qué recibió una factura tan elevada y manifestó sus dudas sobre el cálculo del consumo eléctrico.

“No estoy entendiendo qué está pasando”, agregó.

Eduin Caz cuestiona el destino del dinero de los servicios públicos

Además de expresar su inconformidad con los recibos, Eduin Caz señaló que espera que los recursos recaudados mediante el pago de los servicios públicos se utilicen para atender los problemas que enfrenta la infraestructura.

Sin embargo, manifestó desconfianza sobre el destino del dinero y criticó la posibilidad de que no se utilice para resolver esas deficiencias.

...Ojalá el dinero lo usaran para arreglar el problema, pero lo peor del caso es que se lo van a robar otra vez”

Por ahora, el cantante indicó que continúa investigando el cobro de 100 mil pesos por el servicio de agua, mientras que la factura de electricidad también le genera dudas. Hasta el momento, la inconformidad expresada por el artista no implica que se haya determinado oficialmente un error en los recibos.