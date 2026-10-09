Destruyen 185 armas y más de 35 mil cartuchos recolectados en campaña de desarme

La campaña de desarme voluntario permitió recolectar 185 armas, 35 mil cartuchos, 398 cargadores, 52 mil 710 cápsulas detonantes y una granada de mano. Foto: Cortesía

La jornada también permitió reunir 398 cargadores, 52 mil 710 cápsulas detonantes y una granada de mano, informó el comandante del 28 Batallón de Infantería.

Tijuana BC.- Un total de 185 armas de fuego y más de 35 mil cartuchos fueron recolectados durante la campaña de desarme voluntario y posteriormente destruidos, informó el comandante del 28 Batallón de Infantería, coronel José Guadalupe Gómez Salado.

Durante la ceremonia de destrucción, el mando militar detalló que también se reunieron 398 cargadores, 52 mil 710 cápsulas detonantes y una granada de mano como parte de las acciones para retirar armamento de circulación.

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¿Qué armamento se recolectó durante la campaña de desarme?

De acuerdo con el reporte presentado por el comandante, los artículos recolectados fueron:

185 armas de fuego.

35 mil cartuchos.

398 cargadores.

52 mil 710 cápsulas detonantes.

Una granada de mano.

El material fue destruido durante una ceremonia encabezada por autoridades militares, como parte de las acciones de desarme voluntario.

¿Cuál es el objetivo del desarme voluntario?

Gómez Salado señaló que estas actividades forman parte de la coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y los tres órdenes de gobierno para contribuir a la seguridad y prevenir la violencia.

El desarme voluntario está contemplado en la Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas, que busca atender factores relacionados con la violencia mediante distintas medidas de prevención.