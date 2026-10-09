CETYS Tijuana abre sus puertas con Expocetys: conoce las carreras, becas y actividades del campus

El evento se realiza este viernes 9 y sábado 10 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, con cerca de 22 opciones académicas, recorridos por las instalaciones y orientación vocacional para estudiantes y familias.

Tijuana BC.- CETYS Universidad campus Tijuana realiza Expocetys, una jornada dirigida a estudiantes de secundaria, preparatoria y sus familias para conocer su oferta académica, las instalaciones y las opciones de formación rumbo al futuro profesional de los jóvenes.

El evento reúne alrededor de 200 alumnos, quienes pueden participar en charlas informativas, pruebas de orientación vocacional y recorridos por el campus para conocer las alternativas disponibles antes de elegir dónde continuar sus estudios.

Estudiantes y familias recorren CETYS Universidad campus Tijuana durante Expocetys. Foto: Sergio Ortiz

Denise Salinas, coordinadora de Promoción Académica, explicó que la actividad busca acercar a los jóvenes y sus familias a los programas educativos de preparatoria y universidad.

Expocetys es un evento en donde invitamos a todos los estudiantes y sus familias a que vengan y conozcan más de nuestra oferta académica para niveles de preparatoria y de universidad”

¿Qué actividades hay en Expocetys Tijuana?

La jornada cuenta con cerca de 45 stands informativos sobre programas académicos, servicios estudiantiles, deportes, sustentabilidad, liderazgo e impacto social.

Los visitantes también pueden conocer espacios como el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, la biblioteca y las áreas de apoyo estudiantil.

Estudiantes y familias recorren CETYS Universidad campus Tijuana durante Expocetys. Foto: Sergio Ortiz

Además de conocer las carreras disponibles, los asistentes pueden recorrer las instalaciones deportivas y participar en actividades que muestran otras opciones de desarrollo dentro de la comunidad universitaria.

¿Qué carreras y apoyos ofrece CETYS Universidad?

Expocetys presenta alrededor de 22 opciones académicas, con información para quienes buscan ingresar a preparatoria o iniciar una carrera universitaria.

En el marco del 65 aniversario de CETYS Universidad, los visitantes también pueden conocer los procesos de admisión y los apoyos financieros disponibles para continuar sus estudios.

La actividad permite a los estudiantes resolver dudas sobre los programas educativos y explorar los servicios que complementan la formación académica, antes de tomar una decisión sobre su futuro escolar.

Estudiantes y familias recorren CETYS Universidad campus Tijuana durante Expocetys. Foto: Sergio Ortiz

¿Cuándo y a qué hora es Expocetys Tijuana?

Expocetys se realiza este viernes 9 y sábado 10 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de CETYS Universidad campus Tijuana.

La jornada está dirigida a estudiantes y familias interesadas en conocer las opciones de preparatoria y universidad, así como los servicios, actividades e instalaciones que ofrece la institución.