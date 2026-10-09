CESPT prepara 22 colectores y 19 instalaciones ante posibles lluvias por El Niño

La CESPT realiza trabajos de limpieza y protección en infraestructura hidráulica y sanitaria de Tijuana y Rosarito. Foto: Cortesía

El organismo realiza trabajos de limpieza, desazolve y protección de infraestructura hidráulica y sanitaria en Tijuana y Playas de Rosarito ante la posibilidad de precipitaciones intensas.

Tijuana BC.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) realiza trabajos de mantenimiento y protección de infraestructura hidráulica y sanitaria ante la posibilidad de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, con acciones en colectores, plantas de bombeo y otras instalaciones de Tijuana y Playas de Rosarito.

De acuerdo con el organismo, las labores incluyen el mantenimiento de 22 colectores y subcolectores, así como medidas de protección en 19 instalaciones estratégicas, entre ellas cárcamos, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento.

La CESPT realiza trabajos de limpieza y protección en infraestructura hidráulica y sanitaria de Tijuana y Rosarito. Foto: Cortesía

La directora general de la CESPT, Mónica Vega Aguirre, supervisó los trabajos en los corredores Florido-Popotla, Florido-Aguaje y Cañón del Sainz, donde revisó las condiciones de operación de los sistemas y las medidas implementadas ante posibles precipitaciones intensas.

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¿Qué trabajos realiza la CESPT ante posibles lluvias?

En la red de alcantarillado sanitario, las cuadrillas realizan labores de limpieza y desazolve para retirar basura, grasas y sedimentos que pueden obstruir el flujo de aguas residuales y generar problemas durante las lluvias.

En las 19 instalaciones estratégicas se colocan costaleras y se mantienen acciones de vigilancia y monitoreo. Algunos puntos cuentan con sistemas de circuito cerrado para supervisar las condiciones de operación.

La CESPT realiza trabajos de limpieza y protección en infraestructura hidráulica y sanitaria de Tijuana y Rosarito. Foto: Cortesía

La dependencia también reportó acciones de protección en 33 obras que se encuentran en ejecución, además del reforzamiento de las guardias operativas con personal, maquinaria y equipo para atender posibles contingencias.

CESPT refuerza la preparación de sus equipos operativos

La directora del organismo señaló que, además del mantenimiento habitual, se intensificaron las revisiones técnicas y la preparación de los equipos de trabajo para responder ante posibles afectaciones por las precipitaciones.

La CESPT también prevé mantener coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para intercambiar información y atender situaciones que requieran la intervención de distintas dependencias.