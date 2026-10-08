Medio Maratón UABC 2026: fecha, costo de inscripción, ruta y 168 mil pesos en premios

La tercera edición del evento se celebrará el domingo 8 de noviembre con salida en la Facultad de Deportes; repartirá 15 mil pesos a los ganadores. Foto: Heriberto Muñoz

Se esperan hasta 2 mil participantes en la tercera edición del Medio Maratón UABC que tendrá como fecha el domingo 8 de noviembre.

Tijuana, B.C.- El Medio Maratón UABC regresa para una tercera edición y una bolsa a repartir de 168 mil pesos en premios.

La fecha es el domingo 8 de noviembre y la salida es a las 6:30 am. Salida y meta es la Facultad de Deportes con un recorrido por la zona de Otay, donde se encuentran otras instituciones educativas.

Los ganadores absolutos se llevan 15 mil pesos, segundos lugares 10 mil, terceros 5 mil. Habrá premios de 3 mil pesos para 12 categorías Varonil y Femenil divididas por edades, así como para Estudiantes Universitarios UABC, Trabajadores UABC y personas con alguna discapacidad.

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Inscripciones y premios del Medio Maratón UABC

“Se consolida como un evento para reunir a la comunidad estudiantil y general”, fue parte de la presentación del evento y palabras del director de la Facultad de Deportes, Juan José Calleja.

El costo de la inscripción es de 500 pesos y el kit viene con camiseta del evento, medalla al terminar el recorrido, hidratación cada tres kilómetros, servicio médico y una ruta custodiada por seguridad pública.

Ayuda a dar visibilidad al trabajo de la Facultad (de Deportes). El año pasado tuvimos mil 630 participantes, ahora queremos superar esa cantidad” — Haydeé Gómez Llanos, vicerrectora de UABC Campus Tijuana.

Los organizadores comentaron que los números de corredor ya se pueden adquirir mediante la plataforma mediomaraton.uabc.mx y tendrá un costo extra. Aunque se pueden adquirir números sin costo por servicio en la Facultad.