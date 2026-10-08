Entregan mil 100 Tarjetas Violeta en Mexicali; apoyo es de 2 mil 600 pesos

Además del recurso económico bimestral, el programa incluye servicios de asistencia para el hogar en áreas como plomería, electricidad, cerrajería y vidriería. Foto: Cortesía

El programa estatal ofrece un apoyo económico bimestral a mujeres autónomas, además de capacitación, asistencia para el hogar y otros beneficios.

Mexicali, B.C.- Un total de mil 100 nuevas Tarjetas Violeta comenzaron a entregarse en Mexicali, como parte del programa estatal dirigido a mujeres autónomas, informó la Secretaría de Bienestar de Baja California.

El secretario de Bienestar, Felipe de Jesús Gamboa Valdez, encabezó el inicio de la distribución y señaló que el programa contempla un apoyo económico de 2 mil 600 pesos cada dos meses para las beneficiarias.

Además del recurso económico bimestral, el programa incluye servicios de asistencia para el hogar en áreas como plomería, electricidad, cerrajería y vidriería. Foto: Cortesía

De acuerdo con el funcionario, la iniciativa fue elevada a rango constitucional en Baja California con el propósito de garantizar la continuidad del apoyo económico y ampliar las herramientas disponibles para las mujeres en los siete municipios del estado.

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¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Violeta?

Además del recurso económico bimestral, el programa incluye servicios de asistencia para el hogar en áreas como plomería, electricidad, cerrajería y vidriería.

También contempla un seguro de vida y apoyo para gastos funerarios, según lo informado por la Secretaría de Bienestar.

Las beneficiarias pueden acceder a talleres de computación, carpintería, corte de cabello y mantenimiento de paneles solares, así como a cursos de emprendimiento para impulsar sus micronegocios.

La dependencia señaló que, mediante actividades de prevención de la violencia y empoderamiento de las mujeres, se ha brindado atención a 69 mil 551 mujeres.

Además del recurso económico bimestral, el programa incluye servicios de asistencia para el hogar en áreas como plomería, electricidad, cerrajería y vidriería. Foto: Cortesía

Ofrecen alternativas para continuar los estudios

A través de los Centros Integradores del Bienestar, las participantes también pueden acceder a opciones educativas para concluir la primaria y secundaria, así como cursar el bachillerato en un periodo de seis meses.

El programa incluye una alternativa de transporte hacia la Universidad Politécnica de Baja California para beneficiarias que continúan sus estudios superiores. Según la información oficial, más de 400 mujeres mantienen su formación universitaria mediante esta opción.

Durante el evento, Graciela Arballo Olivas, representante de las beneficiarias, señaló que el apoyo contribuye a cubrir gastos del hogar y permite que algunas mujeres continúen sus estudios o se capaciten en actividades como repostería, belleza, elaboración de piñatas y maquillaje.

Con la nueva entrega en Mexicali, el Gobierno estatal busca ampliar la cobertura del programa dirigido a mujeres autónomas y fortalecer las opciones de apoyo económico, capacitación y educación.