AutoPasión impulsa el talento universitario con la Beca Eugenio Elorduy Walther

La iniciativa, en colaboración con Fundación UABC, busca respaldar la formación profesional de estudiantes de Baja California.

TIJUANA, BC.- Grupo Empresarial AutoPasión participó en la entrega de la Beca Eugenio Elorduy Walther a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), una iniciativa orientada a apoyar la formación académica y contribuir al desarrollo profesional de jóvenes universitarios.

En el encuentro estuvo presente Eugenio Elorduy Blackaller, presidente de Grupo Empresarial AutoPasión y secretario de Fundación UABC, quien destacó la importancia de generar oportunidades para que los alumnos continúen su preparación y avancen hacia sus metas profesionales.

Por parte de Fundación UABC asistió Domingo Javier Moreno Gámez, vicepresidente de Desarrollo Institucional, junto con directivos y representantes de las instituciones participantes.

La beca representa un respaldo para los jóvenes beneficiarios durante su trayectoria universitaria, y refleja la colaboración entre la iniciativa privada y el ámbito académico para impulsar el desarrollo del talento en Baja California.

A través de su participación en este tipo de iniciativas, Grupo Empresarial AutoPasión refrenda su interés en contribuir a la educación y en respaldar proyectos que amplíen las oportunidades de las nuevas generaciones.

La Beca Eugenio Elorduy Walther forma parte de los esfuerzos de vinculación que acercan al sector empresarial con la comunidad universitaria.