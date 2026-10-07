Más de mil 400 escuelas públicas de Tijuana operan sin aire acondicionado ante ola de calor

La falta de infraestructura eléctrica en Tijuana impide utilizar equipos de aire acondicionado ya adquiridos por algunos planteles, por lo que la renovación de las redes eléctricas sería contemplada para el presupuesto de 2027

Mexicali,B.C.-Más de mil 400 escuelas públicas de Tijuana enfrentan las altas temperaturas sin sistemas de aire acondicionado en funcionamiento, debido principalmente a las condiciones de infraestructura eléctrica de los planteles, informó la secretaria de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez.

La funcionaria señaló que la situación se presenta mientras las temperaturas han alcanzado hasta 40 grados centígrados en municipios como Tecate, además de afectaciones en planteles de Playas de Rosarito que carecen de sistemas de climatización.

Martínez Manríquez explicó que en Tijuana existen cerca de mil 450 planteles de sostenimiento público, entre aproximadamente 500 preescolares, 800 primarias y 150 bachilleratos.

De acuerdo con la secretaria, la mayoría de estas escuelas no cuenta actualmente con aire acondicionado en funcionamiento, por lo que estudiantes y docentes deben enfrentar las jornadas escolares utilizando principalmente ventiladores.

El problema no se limita a la falta de equipos

Aunque algunas comunidades escolares han adquirido aparatos de aire acondicionado mediante recursos del programa federal La Escuela Es Nuestra, las instalaciones eléctricas de varios planteles no tienen capacidad suficiente para soportar la demanda energética.

Al conectar los equipos de manera simultánea, se han registrado sobrecargas y cableados quemados, lo que impide ponerlos en operación de forma segura.

Ante esta situación, los recursos destinados al mantenimiento ordinario de las escuelas no son suficientes para realizar las adecuaciones eléctricas que requieren los planteles, por lo que la Secretaría de Educación contempla incluir la renovación de las redes eléctricas en el presupuesto de 2027.

Con estas obras se buscaría generar las condiciones necesarias para que los equipos de climatización que ya fueron adquiridos puedan ser utilizados durante las temporadas de altas temperaturas.