Expo tequila presenta su XXV edición

La Expo Tequila Tijuana celebrará su XXV edición con la participación de más de 40 casas tequileras. Foto: Archivo

La Expo Tequila Tijuana celebrará su XXV edición con la participación de más de 40 casas tequileras.

Tijuana BC.- Expo Tequila Tijuana 2026, presenta su XXV edición en la que podrán deleitarse con la participación de más de 40 casas tequileras que estarán presentando alrededor de 200 marcas de tequila, generando un impacto atractivo para el sector turístico y también para la ciudad por la derrama económica que este genera, de aproximadamente $8′000,000.00 de pesos, derogados en gastos como hospedaje, alimentación, embarques de mercancía, encuentro de negocios y ventas.

Expo Tequila Tijuana, es un magno evento ya emblemático de la ciudad y esperado por sus asistentes cuya finalidad es, el promover diversas marcas participantes y en el trayecto poder sembrar una cultura tequilera a los visitantes.

Asimismo, información como en procesos de elaboración, historia, legados, catas, así como toda información relevante y que concierne a la industria tequilera que es de mucho interés para los asistentes, tanto locales, como visitantes de San Diego y del sur de California.

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También habrá una respectiva área gastronómica, donde tendrán antojitos mexicanos, carnitas, los famosos tacos de asada, huaraches, hamburguesas y pizza para los asistentes mas jóvenes, así como su presentación artística los 4 días del evento en la que podrán presenciar, mariachi, folklore, solistas, norteños, entre otros.

“Expo Tequila Tijuana”, se presenta como un evento con concepto cultural y 100% familiar, se espera sea un gran escaparate para el deleite de nuestros asistentes, tanto extranjeros como visitantes locales.