Estudiantes marchan en Tijuana en respaldo al pueblo palestino

Estudiantes de la FNERRR realizaron una marcha en Tijuana en respaldo al pueblo palestino. Foto: Michelle Castillo

Alrededor de 250 jóvenes participaron en una movilización de la FNERRR que recorrió calles de la ciudad y tuvo como destino el Centro Cultural Tijuana.

Tijuana BC.- Alrededor de 250 estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) realizaron este 7 de octubre una marcha pacífica en Tijuana para expresar su respaldo al pueblo palestino.

Alexander Rodríguez Zavala, dirigente de la FNERRR en Baja California, informó que la movilización también busca expresar el rechazo de la organización a situaciones de opresión en distintos países.

Estudiantes de la FNERRR realizaron una marcha en Tijuana en respaldo al pueblo palestino. Foto: Michelle Castillo

Los estudiantes iniciaron un recorrido hacia el Centro Cultural Tijuana (CECUT), donde contemplaban realizar un programa político-cultural como parte de las actividades de la jornada.

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¿Por qué marcharon estudiantes en Tijuana?

Rodríguez Zavala señaló que esta es la tercera ocasión consecutiva en que la organización realiza una movilización de este tipo en Tijuana.

Estudiantes de la FNERRR realizaron una marcha en Tijuana en respaldo al pueblo palestino. Foto: Michelle Castillo

Explicó que la actividad forma parte de una jornada nacional, en la que agrupaciones estudiantiles de distintos estados participan de manera simultánea.

La marcha se desarrolló de manera pacífica y tuvo como uno de sus principales temas el respaldo al pueblo palestino, de acuerdo con lo informado por el dirigente estatal de la FNERRR.