Advierten sobre señales de consumo de sustancias en menores

Cambios en el comportamiento, aislamiento, agresividad, alteraciones del sueño y hasta ausencias de clases pueden ser señales de alerta ante un posible consumo de sustancias l Foto: Archivo GH

Cambios en el comportamiento, aislamiento, agresividad, alteraciones del sueño y hasta ausencias de clases.

Tijuana,B.C.- Cambios en el comportamiento, aislamiento, agresividad, alteraciones del sueño y hasta ausencias de clases pueden ser señales de alerta ante un posible consumo de sustancias, advirtió el psicólogo Eutiquio Pasos Ríos, del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IEPBC).

Explicó que las afectaciones pueden manifestarse de distintas maneras, desde la pérdida del apetito hasta el exceso de sueño, además de cambios en la conducta y el distanciamiento de familiares y amigos.

Señaló que, en algunos casos, el consumo comienza asociado con una sensación de placer, pero con el paso del tiempo ese efecto puede disminuir, mientras aumenta la dificultad para que la persona abandone el consumo por voluntad propia.

Ante esta situación, indicó que generalmente son los familiares quienes buscan apoyo para la persona que consume, por lo que recomendó acercarse a instituciones especializadas para recibir orientación y atención.

El IEPBC ofrece atención no solo a quienes presentan consumo de sustancias, sino también a sus familiares, con el objetivo de brindarles herramientas para afrontar la situación.

Pasos Ríos recomendó a los padres y tutores, especialmente en el caso de menores de edad, conocer las amistades de sus hijos y mantener comunicación con ellos para advertirles sobre los riesgos y las consecuencias sociales y legales que puede generar el consumo de sustancias.

También consideró importante atender de manera oportuna los cambios de conducta, ya que identificarlos puede facilitar que la familia busque ayuda profesional.