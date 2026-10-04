“¿Y mi hija?”: lleva más de 10 años buscándola después de que su expareja se la llevara de Tijuana y cambiara su nombre

Bianeth Pliego busca a su hija, quien desapareció en 2016 cuando tenía dos años. Foto: Cortesía

Bianeth Pliego asegura que su expareja salió de Tijuana con su hija cuando tenía dos años. Desde entonces, la ha buscado en Guanajuato y Ciudad de México, pero aún desconoce dónde está.

Tijuana BC.- “¿Y mi hija?”. Esa es la pregunta que Bianeth Pliego sigue haciendo más de diez años después de que, según su relato, su expareja se llevara a la niña de Tijuana sin su autorización. Hoy, la menor tendría 12 años y su madre aún no sabe dónde se encuentra.

La última vez que vio a su hija fue el 31 de marzo de 2016. La niña, entonces de dos años y llamada Darolyn Marlene, salió con su padre, José Antonio, quien le dijo que la llevaría a comprar el almuerzo. Pero ambos no regresaron.

Bianeth contó que, después de ese día, su expareja dejó de responder las llamadas. Cuando intentó denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía General del Estado (FGE), le dijeron que no procedía el delito de sustracción de menores porque la niña estaba con su padre. Tampoco se activó la Alerta Ámber en ese momento.

De Tijuana a Guanajuato: el cambio de nombre de su hija

De acuerdo con Bianeth, su expareja salió con la niña de un domicilio en el ejido Maclovio Rojas, en la Zona Este de Tijuana, y se trasladó a Guanajuato.

En 2022, la madre se enteró de que la niña, que entonces tenía ocho años, presuntamente había sido registrada con otro nombre: Guadalupe. Por ello, viajó a Guanajuato con la intención de recuperarla.

Sin embargo, aseguró que, debido a los protocolos de las autoridades, su expareja pudo marcharse nuevamente con la menor.

Viajé por ella y por protocolos de las autoridades dejan que él se vuelva a ir... ‘no pensamos que se fuera ir porque ya tenía su vida hecha aquí’, quitaron el resguardo de los policías”

Lo encontró en medios de comunicación, pero volvió a perderle la pista

En 2024, Bianeth supo por los medios de comunicación que José Antonio había sido detenido en Ciudad de México por el robo de un automóvil. Viajó nuevamente para intentar localizarlo, pero, según su versión, el hombre habría escapado y cambiado otra vez de identidad.

Desde entonces, desconoce el paradero de su hija. La madre afirma que existen tres carpetas de investigación, abiertas en Tijuana, Guanajuato y Ciudad de México, pero asegura que ninguna ha registrado avances que permitan encontrarla.

En la capital del país también se abrió una investigación por presunta violencia vicaria, de acuerdo con lo que explicó.

“Legalmente no hay nada”: la búsqueda de una madre en Tijuana

Bianeth pidió apoyo a las autoridades para localizar a su hija y esclarecer lo ocurrido durante todos estos años. También lamentó las dificultades legales que enfrenta debido al tiempo transcurrido desde la desaparición.

“Legalmente no hay nada porque las autoridades dicen que está con su papá y ahorita ya no se puede pedir una patria potestad porque ya pasaron muchos años”, expresó.

Más de una década después de la última vez que vio a Darolyn Marlene, Bianeth continúa esperando respuestas sobre su paradero. Su petición es que las investigaciones permitan encontrar a la niña, ahora de 12 años, y saber qué ocurrió desde aquel día en que salió de casa para comprar el almuerzo.