Van contra policías de Tijuana que incumplen controles y presentan incapacidades presuntamente falsas

La Sindicatura Procuradora mantiene procedimientos contra más de 15 agentes que no aprobaron evaluaciones del C3 y contra policías señalados por presentar incapacidades presuntamente falsas.

Tijuana BC.- La Sindicatura Procuradora de Tijuana ha iniciado procedimientos administrativos contra más de 15 policías que no aprobaron las evaluaciones del C3, como parte de la revisión de los requisitos que deben cumplir los elementos de la corporación municipal.

Teresita de Jesús Balderas Beltrán, síndica procuradora, señaló que la dependencia mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para recibir los casos de agentes que incumplen con los controles correspondientes.

Los procedimientos también incluyen a policías que presuntamente presentan incapacidades falsas, cuyos casos son turnados a la Sindicatura para determinar las posibles responsabilidades administrativas.

Te puede interesar: Policías municipales deben enfocarse en prevención y proximidad social, señalan expertos

¿Qué pasa si un policía reprueba el C3?

Balderas Beltrán explicó que reprobar una evaluación del C3 puede deberse a diferentes circunstancias, por lo que las medidas dependen del motivo por el cual el elemento no cumplió con los requisitos.

En algunos casos pueden intervenir otras dependencias, mientras que los procedimientos administrativos de la Sindicatura pueden derivar en solicitudes de separación del cargo.

Sin embargo, los policías tienen derecho a recurrir las determinaciones mediante los mecanismos legales disponibles, por lo que los expedientes pueden prolongarse debido a las distintas etapas y recursos que contempla el procedimiento.

Sindicatura ha atendido hasta 900 expedientes de policías

Durante los dos primeros años de la actual administración municipal, la Sindicatura ha atendido aproximadamente entre 800 y 900 expedientes relacionados con policías, aunque la cifra podría ser mayor.

Balderas Beltrán explicó que una parte importante de estos casos corresponde a administraciones anteriores y que entre 50% y 60% permanecían sin impulso procesal.

Actualmente, la Sindicatura trabaja con la Comisión y el equipo técnico de la Secretaría de Seguridad para revisar los expedientes, determinar posibles suspensiones y dar seguimiento a los procedimientos administrativos.

Separan a policías sorprendidos en flagrancia

La síndica procuradora también señaló que la dependencia ha separado de manera inmediata a elementos sorprendidos en flagrancia por hechos relacionados con violencia, tortura o posibles violaciones a los derechos humanos.

Los casos que no corresponden a una separación inmediata continúan mediante los procedimientos administrativos establecidos, en los que los agentes involucrados pueden ejercer los recursos legales que correspondan.