Revisarán 608 baches en Tijuana para definir qué autoridad debe repararlos

Actualmente existen alrededor de 10 mil baches por reparar en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. Foto: Archivo

La Sindicatura Procuradora documentó los desperfectos en las nueve delegaciones y detectó que algunos podrían haber sido ocasionados por trabajos de la Cespt.

Tijuana BC.- La Sindicatura Procuradora entregará al alcalde Ismael Burgueño un expediente con 608 baches detectados en las nueve delegaciones de Tijuana, con el propósito de determinar qué dependencia tiene competencia para repararlos.

La síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, explicó que solicitó la revisión debido a las constantes denuncias ciudadanas por desperfectos viales y para verificar el destino de los recursos municipales.

Durante el análisis, indicó, identificaron que algunos de los baches corresponden a trabajos realizados por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y no directamente al Ayuntamiento.

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¿Dónde están los 608 baches de Tijuana?

Los 608 puntos fueron documentados mediante fotografías, ubicaciones y datos relacionados con los trabajos de la Cespt que habrían generado algunos de los desperfectos.

Balderas Beltrán explicó que se trata principalmente de baches conocidos coloquialmente como “cráteres”, que aparecen después de cortes realizados en el pavimento y que posteriormente presentan hundimientos y deterioro por la humedad.

La funcionaria aclaró que los 608 baches permanecen abiertos y que el Ayuntamiento no ha ejercido recursos para repararlos, debido a que primero se busca determinar quién tiene competencia sobre cada uno de los casos.

¿Quién debe reparar los baches?

La información será presentada al alcalde para que, con base en los resultados de la revisión, establezca los acercamientos correspondientes con la dependencia estatal encargada de los trabajos que pudieron ocasionar los desperfectos.

La Sindicatura también busca brindar mayor claridad a la ciudadanía sobre dónde presentar sus reportes, debido a que algunas de las quejas recibidas anteriormente corresponden a trabajos o responsabilidades de otras autoridades.

Sindicatura revisará uso de recursos públicos

Balderas Beltrán señaló que la fiscalización de recursos públicos forma parte de las actividades habituales de la Sindicatura Procuradora y que también se realizan ejercicios similares en distintas dependencias y programas municipales.

Una vez concluida la fiscalización, corresponderá al Ayuntamiento establecer los programas y acciones para atender los desperfectos que sean de su competencia, mientras la Sindicatura dará seguimiento al uso adecuado del presupuesto.