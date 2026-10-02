Señalan regidores de oposición falta de resultados al presidente Ismael Burgueño

El edil presentó su segundo informe de actividades en el Palacio Municipal, donde estuvo acompañado en primera instancia por la síndica procuradora Teresita de Jesús Balderas Beltrán y el secretario de Gobierno Municipal Arnulfo Vázquez Valadez. Foto: Khennia Reyes

El edil presentó su segundo informe de actividades en el Palacio Municipal de Tijuana.

Tijuana, B.C.- La falta de seguridad, alumbrado público, recolección de basura, parques y espacios para que las y los jóvenes participen en el desarrollo de las políticas públicas, fueron las carencias que señalaron los regidores de oposición del 25 Ayuntamiento al morenista y presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.

El edil presentó su segundo informe de actividades en el Palacio Municipal, donde estuvo acompañado en primera instancia por la síndica procuradora Teresita de Jesús Balderas Beltrán y el secretario de Gobierno Municipal Arnulfo Vázquez Valadez.

Los regidores que señalaron las carencias fueron del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Encuentro Solidario (PES) de Baja California, Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Señalan problemas de seguridad y servicios

La regidora panista Sandra Betsaida Magaña Ríos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, expuso que aunque las cifras oficiales de los delitos reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son alentadoras, las familias perciben el miedo de salir a las calles.

Afirmó que van en aumento las extorsiones o cobro de piso para los emprendedores y empresarios, en los cuales están involucrados funcionarios del Ayuntamiento.

Asimismo, se nota un incremento del robo en la vía pública y la falta de luminarias, calles en buen estado y falta de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica.

Magaña Ríos expresó que aunque Morena ocupa gran parte del gobierno municipal, estatal y federal, el presidente no ha defendido a las familias de Tijuana por la falta de servicios médicos ni a las familias que sufren la desaparición de un ser querido.

Así, criticó que el alcalde Burgueño Ruiz tenga la intención de volver a ser presidente municipal.

Por su parte, el regidor Raniel Alejandro Falcón Martínez, del PES y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, expuso que para recuperar la seguridad de la ciudad se requiere mejorar las condiciones laborales y brindarles el equipo necesario a las y los policías y bomberos para que realicen su trabajo apoyando a la ciudadanía.

Destacan necesidades de infraestructura

A un año de que termine este 25 Ayuntamiento, los regidores de PVEM, MC y PT también mostraron su disposición al todavía alcalde y mostraron su disponibilidad para seguir apoyando a las familias y la infraestructura de la ciudad.

En esta presentación se reconoció la incertidumbre que atraviesan las familias víctimas de los desplazamientos de tierra en la colonia Sánchez Taboada.

En su intervención, Ismael Burgueño Ruiz defendió la implementación del alumbrado público llamado Sendero Seguro en los alrededores de las preparatorias y universidades; el Programa Tijuana Respira, dedicado a la recolección de basura y pavimentación; y el Programa Tijuana Saludable, dedicado a la prevención de enfermedades.

Asimismo, al reordenamiento en los cruces fronterizos, apoyo a las personas migrantes para canalizarlos al sector laboral y jornadas del pueblo.

Burgueño Ruiz dijo que, a pesar de la pluralidad política en su gobierno, ha presentado buenos resultados a favor de la ciudadanía.

En esta presentación también fueron invitados la ex presidenta de Tijuana Karla Macfarland, el ex presidente y ahora diputado Jorge Ramos, quien anunció que apoyará a la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Julieta Ramírez; entre otros políticos.

Las finanzas

El regidor Lemuel Ramírez Jiménez, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presentó que las finanzas públicas son sostenibles.

Al cierre de este septiembre los ingresos alcanzaron más de 3 mil 757 millones de pesos.

Mientras que con el cobro del predial e impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio se recaudó más de 2 mil 422 millones de pesos.

En cuanto a gastos del gobierno se ahorraron cerca de 40 millones de pesos, los cuales se pueden canalizar a la infraestructura de la ciudad.

En tanto, la síndica Teresita de Balderas afirmó que mientras que los funcionarios sean señalados por malas prácticas por los ciudadanos seguirán las investigaciones.