Prevén temperaturas de hasta 39 grados este fin de semana en Tijuana

Tijuana tendrá un fin de semana soleado con temperaturas de hasta 39 grados Celsius. Foto: Sergio Ortiz

El calor se intensificará del viernes 2 al domingo 4 de octubre, con días soleados y temperaturas máximas de hasta 39 grados en algunas zonas de la ciudad. Protección Civil emitió recomendaciones para prevenir golpes de calor y deshidratación.

El pronóstico del tiempo para Tijuana prevé un fin de semana con temperaturas de hasta 39 grados Celsius, principalmente entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, cuando se concentrarán los días más calurosos de la semana, de acuerdo con la información meteorológica proporcionada.

Viernes con temperaturas de hasta 38 grados

Para este viernes se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 38 grados en distintos sectores de la ciudad, mientras que las mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados, por lo que el ambiente se mantendrá cálido incluso durante las primeras horas del día.

Tijuana tendrá un fin de semana soleado con temperaturas de hasta 39 grados Celsius. Foto: Sergio Ortiz

Además, se prevé que la sensación térmica sea mayor debido a las condiciones ambientales. El pronóstico también contempla cielos despejados y condiciones soleadas durante el fin de semana, con ráfagas de viento de hasta 11 kilómetros por hora.

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Sábado y domingo con máximas de hasta 39 grados

El sábado 3 de octubre se esperan temperaturas máximas de 38 grados Celsius y mínimas de 23 grados, mientras que el domingo 4 los termómetros podrían alcanzar entre 38 y 39 grados en algunas zonas de Tijuana, con mínimas de 23 grados.

De acuerdo con los pronósticos, el periodo comprendido entre el viernes y el domingo concentrará las temperaturas más elevadas de la semana, por lo que se espera un ambiente caluroso durante las tres jornadas, con condiciones soleadas y poco viento.

Tijuana tendrá un fin de semana soleado con temperaturas de hasta 39 grados Celsius. Foto: Sergio Ortiz

Protección Civil emite recomendaciones ante el calor

Ante las altas temperaturas, la Dirección Estatal de Protección Civil emitió recomendaciones para prevenir afectaciones como golpes de calor y deshidratación, con especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

Entre las medidas sugeridas se encuentra:

Incrementar el consumo de agua

Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación

Suspender actividades físicas intensas al aire libre

Asimismo, se recomienda no dejar bajo ninguna circunstancia a menores de edad ni mascotas dentro de vehículos estacionados, debido al riesgo que representan las altas temperaturas en espacios cerrados.