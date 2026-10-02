Abren convocatoria al Premio Estatal a la Juventud 2026 en Baja California

Jóvenes de Baja California podrán participar en el Premio Estatal a la Juventud 2026. Foto: Cortesía

Jóvenes de 12 a 29 años podrán participar en siete categorías y obtener estímulos de hasta 15 mil pesos; el registro estará abierto del 30 de septiembre al 18 de octubre.

Tijuana BC.- El Gobierno de Baja California abrió la convocatoria al Premio Estatal a la Juventud 2026, dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años que destaquen por su participación y contribución en ámbitos como el social, cultural, político, científico y económico.

La convocatoria contempla dos categorías por edad: la Categoría A, para jóvenes de 12 a 17 años, y la Categoría B, para personas de 18 a 29 años cumplidos. Los ganadores recibirán un estímulo económico de 10 mil y 15 mil pesos, respectivamente.

Te puede interesar: Círculo de Protección brinda acompañamiento a más de 11 mil infantes en Baja California

¿Cuáles son las categorías del Premio Estatal a la Juventud?

Las candidaturas podrán registrarse en las siguientes categorías:

Innovación, Ciencia y Tecnología.

Fortalecimiento de los Pueblos Originarios y Comunidades Afroamericanas.

Mujeres al Poder.

Cultura Política y Democrática.

Mismos Derechos para Todas, Todos y Todes.

Fortalecimiento a la Cultura, Expresiones Artísticas y Deportivas.

Discapacidad e Integración.

Además, se otorgará una Mención Honorífica por Trayectoria a jóvenes que hayan generado un impacto social relevante.

Jóvenes de Baja California podrán participar en el Premio Estatal a la Juventud 2026. Foto: Cortesía

Jóvenes de Baja California podrán participar en el Premio Estatal a la Juventud 2026. Foto: Cortesía

¿Cuándo es el registro para el Premio Estatal a la Juventud?

Las candidaturas podrán presentarse del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2026 de manera digital, a través de las plataformas oficiales de Juventud BC.

Entre los requisitos se encuentran contar con la documentación oficial solicitada, presentar una semblanza, evidencias comprobatorias de los logros y un video testimonial de máximo dos minutos.

La evaluación de los expedientes estará a cargo de un jurado calificador y la ceremonia de premiación se realizará durante noviembre de 2026.

Jóvenes de Baja California podrán participar en el Premio Estatal a la Juventud 2026. Foto: Cortesía

¿Dónde pedir información sobre la convocatoria?

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre los requisitos y el proceso de registro al teléfono 686 568 4009, extensión 125.

La convocatoria busca reconocer la participación y trayectoria de jóvenes de Baja California en diferentes ámbitos y las iniciativas que hayan generado impacto en sus comunidades.