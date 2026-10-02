Abren convocatoria al Premio Estatal a la Juventud 2026 en Baja California
Jóvenes de 12 a 29 años podrán participar en siete categorías y obtener estímulos de hasta 15 mil pesos; el registro estará abierto del 30 de septiembre al 18 de octubre.
Tijuana BC.- El Gobierno de Baja California abrió la convocatoria al Premio Estatal a la Juventud 2026, dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años que destaquen por su participación y contribución en ámbitos como el social, cultural, político, científico y económico.
La convocatoria contempla dos categorías por edad: la Categoría A, para jóvenes de 12 a 17 años, y la Categoría B, para personas de 18 a 29 años cumplidos. Los ganadores recibirán un estímulo económico de 10 mil y 15 mil pesos, respectivamente.
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¿Cuáles son las categorías del Premio Estatal a la Juventud?
Las candidaturas podrán registrarse en las siguientes categorías:
- Innovación, Ciencia y Tecnología.
- Fortalecimiento de los Pueblos Originarios y Comunidades Afroamericanas.
- Mujeres al Poder.
- Cultura Política y Democrática.
- Mismos Derechos para Todas, Todos y Todes.
- Fortalecimiento a la Cultura, Expresiones Artísticas y Deportivas.
- Discapacidad e Integración.
Además, se otorgará una Mención Honorífica por Trayectoria a jóvenes que hayan generado un impacto social relevante.
¿Cuándo es el registro para el Premio Estatal a la Juventud?
Las candidaturas podrán presentarse del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2026 de manera digital, a través de las plataformas oficiales de Juventud BC.
Entre los requisitos se encuentran contar con la documentación oficial solicitada, presentar una semblanza, evidencias comprobatorias de los logros y un video testimonial de máximo dos minutos.
La evaluación de los expedientes estará a cargo de un jurado calificador y la ceremonia de premiación se realizará durante noviembre de 2026.
¿Dónde pedir información sobre la convocatoria?
Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre los requisitos y el proceso de registro al teléfono 686 568 4009, extensión 125.
La convocatoria busca reconocer la participación y trayectoria de jóvenes de Baja California en diferentes ámbitos y las iniciativas que hayan generado impacto en sus comunidades.