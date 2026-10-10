Rosarito tendrá Café en el Mar y simposio de paramotor en noviembre

El encuentro se desarrollará de 14:00 a 22:00 horas y tendrá entrada gratuita, como también será sin costo la participación en el Concurso de Arte Latte, una de las actividades contempladas dentro del programa. Foto: Cortesía

Café en el Mar 2026 y el Primer Simposio Internacional de Vuelo en Paramotor reunirán actividades familiares, gastronomía, exhibiciones, “networking” y experiencias frente al mar en Playas de Rosarito.

Rosarito, B.C.- Noviembre traerá dos propuestas para disfrutar Playas de Rosarito desde perspectivas distintas: una jornada dedicada al café, el arte y la convivencia frente al mar,y un encuentro internacional enfocado en el vuelo en paramotor. Las actividades se realizarán en el Rosarito Beach Hotel y están dirigidas a residentes y visitantes; el domingo 1 de noviembre,Café en el Mar 2026 reunirá propuestas de café, arte, música y gastronomía en el Rosarito Beach Hotel.

El encuentro se desarrollará de 14:00 a 22:00 horas y tendrá entrada gratuita, como también será sin costo la participación en el Concurso de Arte Latte, una de las actividades contempladas dentro del programa.

El encuentro se desarrollará de 14:00 a 22:00 horas y tendrá entrada gratuita, como también será sin costo la participación en el Concurso de Arte Latte, una de las actividades contempladas dentro del programa. Foto: Cortesía

Como parte de Café en el Mar se realizará también la Coffee Run 5K con Causa, que arranca alas 16:30 horas; lo recaudado será a beneficio del DIF Playas de Rosarito, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

El encuentro se desarrollará de 14:00 a 22:00 horas y tendrá entrada gratuita, como también será sin costo la participación en el Concurso de Arte Latte, una de las actividades contempladas dentro del programa. Foto: Cortesía

Del 13 al 15 de noviembre de 2026, Rosarito será sede del Primer Simposio Internacional de Vuelo en Paramotor, también en el Rosarito Beach Hotel.

Durante tres días, el encuentro contempla conferencias y charlas, vuelos de exhibición, expocomercial, “networking”, gastronomía, zona fotográfica y más actividades para toda la familia.

El encuentro se desarrollará de 14:00 a 22:00 horas y tendrá entrada gratuita, como también será sin costo la participación en el Concurso de Arte Latte, una de las actividades contempladas dentro del programa. Foto: Cortesía

El evento busca acercar la experiencia aérea a visitantes interesados en conocer más sobre el paramotor, combinando contenidos especializados con actividades de exhibición y convivencia.

Con estas propuestas, Rosarito suma a su agenda de noviembre experiencias que aprovechan uno de sus principales atractivos: el entorno costero.

Estos encuentros representan una oportunidad para vincularse con la comunidad local, conocer nuevas disciplinas y disfrutar del ambiente frente al Pacífico, desde la convivencia en tierra hasta la perspectiva del destino desde el aire.

Rosarito tendrá café, carrera 5K y vuelos de paramotor en noviembre

Playas de Rosarito te espera este mes con eventos imperdibles que combinan deporte,gastronomía y aventura con vista al mar:

Café en el Mar 2026 + Coffee Run 5K

1 de noviembre

Arte, música en vivo, la mejor gastronomía local y una carrera con causa a la orilla del mar.

1.er Simposio Internacional de Vuelo en Paramotor

13 al 15 de noviembre

Vuelos de exhibición, conferencias y un espectáculo aéreo único en la región.

Sede: El icónico Rosarito Beach Hotel, el escenario perfecto para disfrutar en familia con la mejor vista al Pacífico.