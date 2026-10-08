Se busca a Heidi Alexsandra Martínez Viramontes de 16 años

Heidi Alexsandra Martínez Viramontes fue vista por última vez el 6 de octubre en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, en Tijuana. Foto: Cortesía

Heidi Alexsandra Martínez Viramontes fue vista por última vez el 6 de octubre en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, en Tijuana.

Tijuana, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Heidi Alexsandra Martínez Viramontes, de 16 años.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el 6 de octubre de 2026, en la vía pública de la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, en Tijuana, Baja California.

Heidi mide 1.60 metros, pesa 48 kilos y es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello negro, cejas arqueadas y ojos café oscuro.

Heidi Alexsandra Martínez Viramontes fue vista por última vez el 6 de octubre en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, en Tijuana. Foto: Cortesía

Señas particulares y vestimenta

Tiene una pequeña cicatriz en una ceja y un lunar en la nariz .

y un . Vestía blusa roja de manga corta, short de licra negro y tenis negros marca Vans.

La FGE solicita que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de Heidi Alexsandra Martínez Viramontes se comunique al (664) 683-9643 en Tijuana, o reporte al 911 y 089.