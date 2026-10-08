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Se busca a Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez de 17 años

Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez fue vista por última vez el 6 de octubre en la colonia Los Santos, en Tijuana.

Se busca a Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez de 17 años

Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez fue vista por última vez el 6 de octubre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

Tijuana, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez, de 17 años.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la joven fue vista por última vez el 6 de octubre de 2026, en la avenida Ermita Norte, en la colonia Los Santos, en Tijuana, Baja California.

Evelin mide 1.50 metros, pesa 65 kilos y es de complexión robusta y tez morena. Tiene cejas arqueadas, ojos café oscuro y cabello negro y crespo.

Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez fue vista por última vez el 6 de octubre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez fue vista por última vez el 6 de octubre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

Seña particular y vestimenta

  • Usa lentes de lectura.
  • Vestía pantalón gris y camisa polo blanca con el logotipo de Conalep.

La FGE solicita que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de Evelin Alejandra Cuan Gutiérrez se comunique al (664) 683-9643 en Tijuana, o reporte al 911 y 089.

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