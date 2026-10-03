Dos incendios de pastizal afectan 229 hectáreas en Tijuana

La Dirección de Bomberos de Tijuana informó que dos incendios de pastizal afectaron aproximadamente 229 hectáreas durante las últimas 24 horas l Foto: Archivo GH

Los siniestros ocurrieron en el cañón de Las Carretas y la colonia Real del Mar, sin reporte de personas lesionadas ni daños en estructuras

Tijuana, B.C.-La Dirección de Bomberos de Tijuana informó que dos incendios de pastizal afectaron aproximadamente 229 hectáreas durante las últimas 24 horas, en el periodo del 2 al 3 de octubre de 2026.

Los siniestros ocurrieron en el cañón de Las Carretas y la colonia Real del Mar, donde no se registraron daños en estructuras ni personas lesionadas.

De acuerdo con la información compartida, el primer incendio se registró en el cañón de Las Carretas, donde elementos de Bomberos controlaron un incendio de basura que se propagó hacia la maleza, con una superficie afectada de aproximadamente 111 hectáreas.

En la colonia Real del Mar, los primeros respondientes sofocaron otro incendio de pastizal, con una superficie aproximada de afectación de 118 hectáreas.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Bomberos, ambos incendios fueron catalogados como relevantes dentro de los servicios atendidos durante el periodo señalado.

En total, la corporación informó que atendió 107 servicios de emergencia durante las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos estadísticos proporcionados por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C-5).