Capacitan en Tijuana a agentes penitenciarios para operar unidades K9
Veinticinco agentes y 12 caninos participaron en un curso impartido por la Policía Municipal de Tijuana para reforzar sus capacidades en centros penitenciarios.
Tijuana, B.C.- Un total de 25 agentes y 12 caninos de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California recibieron capacitación especializada para fortalecer la operación de binomios K9.
El curso “Formación de Manejadores de Unidades Caninas Policiales” fue impartido por elementos de la Unidad de Operaciones Caninas K9 de la Policía Municipal de Tijuana, como parte de un programa de intercambio de mejores prácticas.
Las actividades se realizaron en el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía Municipal de Tijuana, donde los participantes realizaron ejercicios teóricos y prácticos enfocados en distintas labores de seguridad.
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Practican detección de narcóticos y búsqueda de personas
Durante la capacitación, los agentes reforzaron conocimientos en detección de narcóticos, búsqueda y rastreo de personas, obediencia y control canino, así como protección del manejador.
El entrenamiento también incluyó ejercicios de agilidad y destreza, intervención con células K9 y procedimientos para actuar en caso de que un perro resulte lesionado durante una operación.
Las prácticas buscaron mejorar la comunicación y coordinación entre los manejadores y sus respectivos caninos, además de establecer criterios comunes para responder ante situaciones de riesgo.
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Preparan binomios para centros penitenciarios
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), la preparación permitirá fortalecer las capacidades de los binomios policiales que desempeñan funciones en los distintos centros penitenciarios de Baja California.
La capacitación contempla también procesos de acreditación y certificación para respaldar la preparación de los participantes.
La SSPCM destacó además el trabajo de su Unidad de Operaciones Caninas K9, cuyos elementos han participado anteriormente en capacitaciones dirigidas a integrantes de otras corporaciones de seguridad.