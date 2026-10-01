Se busca a Jesús Alexander Rodríguez Vázquez de 15 años

Jesús Alexander Rodríguez Vázquez fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2026 al salir de un domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Tecate. Foto: Cortesía

Jesús Alexander Rodríguez Vázquez fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2026 al salir de un domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Tecate.

Tecate, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jesús Alexander Rodríguez Vázquez, de 15 años de edad.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, el adolescente fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2026, al salir de un domicilio ubicado en la calle Alisos, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Tecate, Baja California.

Jesús Alexander mide 1.76 metros de estatura, pesa 54 kilogramos y es de complexión delgada y tez blanca. Tiene cabello café oscuro, ojos café, nariz mediana y labios medianos.

Jesús Alexander Rodríguez Vázquez fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2026 al salir de un domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Tecate. Foto: Cortesía

Señas particulares, vestimenta y accesorio

Tiene dos cicatrices pequeñas en las costillas del lado derecho y un lunar en la nuca del lado derecho .

y un . Vestía camisa blanca tipo polo con azul , con la leyenda “ESC. SEC. 217” , pantalón gris tipo uniforme y tenis negros .

, con la leyenda , pantalón gris tipo uniforme y . Llevaba una mochila negra.

La FGE solicita la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de contar con información o datos sobre el posible paradero de Jesús Alexander Rodríguez Vázquez, se reporte a las autoridades.

La información puede proporcionarse a los teléfonos de la Unidad Especializada en Delitos contra las Personas y su Libertad en Tecate, (665) 655-8373 y (665) 655-5340, o bien a los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.